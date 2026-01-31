Gesichter des Karnevals Eva Bonn ist Herz und Seele des Lahnsteiner Karnevals Dirk Förger 31.01.2026, 15:00 Uhr

Manche Menschen können einfach nicht genug vom Karneval bekommen. Man sieht sie immer und überall, ob bei Umzügen oder Sitzungen – und auch darüber hinaus. Die Gesichter des Karnevals möchten wir würdigen. Heute: Eva Bonn aus Lahnstein.

Wer in Lahnstein nach dem Herzen des Karnevals fragt, landet sehr schnell bei Eva Bonn. Manche sagen, sie hat Konfetti im Blut und organisatorisches Talent in ihren Adern. Andere behaupten, sie verkörpere die „fünfte Jahreszeit“. Und wer sie kennt, weiß: Beides stimmt!







