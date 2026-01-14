Auch bei geringen finanziellen Spielräumen sollen in der Stadt Nassau einige wichtige Vorhaben angegangen werden. Der Erste Beigeordnete Uli Pebler erläutert, was auf der Agenda steht.
Uli Pebler hat zum Jahreswechsel sein Kreistagsmandat zurückgegeben. Er möchte sich künftig auf seine Aufgaben in der Stadt Nassau und im VG-Rat konzentrieren, welche schon herausfordernd und zeitaufwendig sind. Auf Anfrage unserer Zeitung erläuterte Pebler einige Projekte und Baustellen, die im neuen Jahr bewältigt werden sollen.