Projekte bei knappen Kassen Etliche Nassauer Baustellen sollen angepackt werden Andreas Galonska 14.01.2026, 18:00 Uhr

i Das Nassauer Rathaus ist zwar schön anzusehen, aber es bereitet der Stadt auch etliche Probleme wegen der umfangreichen Sanierungsarbeiten, die unter anderem das Dach und die Fassade betreffen. Der Erste Biegeordnete Uli Pebler erklär, welche Vorhaben in der Stadt anstehen. Andreas Galonska

Auch bei geringen finanziellen Spielräumen sollen in der Stadt Nassau einige wichtige Vorhaben angegangen werden. Der Erste Beigeordnete Uli Pebler erläutert, was auf der Agenda steht.

Uli Pebler hat zum Jahreswechsel sein Kreistagsmandat zurückgegeben. Er möchte sich künftig auf seine Aufgaben in der Stadt Nassau und im VG-Rat konzentrieren, welche schon herausfordernd und zeitaufwendig sind. Auf Anfrage unserer Zeitung erläuterte Pebler einige Projekte und Baustellen, die im neuen Jahr bewältigt werden sollen.







