3,7 Millionen Euro zurückgeben
Esterauschule Holzappel: Neubau günstiger als Sanierung
Am Standort Holzappel wird festgehalten
Am Standort Holzappel wird festgehalten
Uli Pohl

Lange war die energetische Sanierung der Esterauschule Thema in der VG Diez: Nun hat der Rat die Sanierungspläne gestoppt. Bürgermeisterin Busch: „Dieses Gebäude hat keine Zukunft.“

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Am Ende war es eine aus Sicht der Verwaltung viel zu günstig angesetzte Einschätzung eines Energieberaters und die Kalkulation des Architekturbüros Meffert, die davon ausging, dass die tatsächlichen Kosten sich auf mehr als das Doppelte belaufen würden: So stimmten die Mitglieder des VG-Rates Diez einstimmig bei einer Enthaltung dafür, die energetische Sanierung der Esterauschule in Holzappel nicht weiterzuverfolgen.
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