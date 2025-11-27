Ehemaliges Lidl-Gelände Es kommt Bewegung in Bau des Wohnparks „Am alten Markt“ Uli Pohl 27.11.2025, 18:00 Uhr

i Am Montag begannen die Arbeiten mit dem Abriss des ehemaligen Eingangsbereichs zum Lidl-Markt. Uli Pohl

Die ersten Planungen reichen mehr als zehn Jahre zurück: Auf dem 5800 Quadratmeter großen ehemaligen Lidl-Gelände in Hahnstätten entsteht ein Generationenwohnpark.

Die Abrissbagger sind angerückt und es kommt Bewegung in den geplanten Bau des generationenübergreifenden Wohnparks „Am alten Markt“ in der Marktstraße auf dem ehemaligen Lidl-Gelände in Hahnstätten. Dort, wo ganz früher der Hahnstätter Markt gefeiert wurde und die alte Turnhalle stand, plant die Centra Immobilien GmbH aus Bad Schwalbach auf dem 5800 Quadratmeter großen Gelände einen Generationenwohnpark.







Artikel teilen

Artikel teilen