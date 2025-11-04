Neues Stück aufgeführt Es gibt Radau auf der Freiendiezer Bundesgartenschau Rolf-Peter Kahl 04.11.2025, 14:00 Uhr

i Gärtnerin Krause (rechts) ist begeistert und versucht Kämmerer Schmidt und die Bürgermeisterin Müller mit ihren Visionen zu überzeugen - Wir schaffen das! Rolf Kahl

Eine Bundesgartenschau in Diez? Keineswegs ein Scherz. Zumindest nicht für die Theatergruppe Theodissa-Bühne in Diez. Mit ihrer neuen Komödie „Radau auf der Gartenschau“ begeisterten sie die Zuschauer nun bei der Premiere.

Wenn Freiendiez plötzlich zum Ausrichter der Bundesgartenschau erklärt wird – und dies nur wegen eines bürokratischen Fehlers – dann ist das der perfekte Nährboden für Turbulenzen, Blütenfantasie und jede Menge Lachsalven. Genau das bewies die Theodissa-Bühne Diez mit ihrer neuen Inszenierung der Komödie „Radau auf der Gartenschau“ von Thomas Haug, die am vergangenen Freitag im ausverkauften Bühnenraum des Autohauses S&R Premiere feierte. ...







Artikel teilen

Artikel teilen