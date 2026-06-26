Meinung zur Ringlösung
Es brauchte einen Schlussstrich in Lahnstein!
Tobias Lui
Tobias Lui
Jens Weber

Die Entscheidung, wie es mit dem Verkehr in Oberlahnstein weitergeht, war längst überfällig. Dass die Ringlösung aber auch Defizite hat, steht ebenfalls fest.

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Dass ausgerechnet ein Formfehler verhindert, dass die Chefs von SPD und Grünen noch einmal ihren Argwohn über die endgültige Festlegung für die Ringlösung zum Besten geben konnten, ist tatsächlich ärgerlich. Vorwerfen kann man die seit Langem gewohnte Verfahrenspraxis aber weder dem ﻿ Oberbürgermeister noch dem Rat – hier ist an die eigene Nase fassen angesagt.

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