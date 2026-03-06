Meinung zum Verkehr
Es braucht eine Entscheidung
Kevin Rühle

Wo soll der Verkehr in Richtung Braubach verlaufen, wenn die Ringlösung in Oberlahnstein beendet wird? Die Alternativen sind rar gesät.

Lesezeit 1 Minute
Auch wenn Sozialdemokraten wie Grüne sich als Sieger fühlen nach diesem Gerichtsvergleich: Das Thema wird uns die nächsten Monate (vielleicht Jahre) begleiten. Denn wenn eine Mehrheit des Rates für eine Beteiligung der Gremien an wesentlichen verkehrsplanerischen Entscheidungen stimmt, dürfte dieser Beschluss vom Oberbürgermeister ausgesetzt werden.

