Am Amtsgericht Lahnstein
Erzieher verbreitete kinderpornografische Bilder
Auf einer anonymen Plattform im Darknet lud der Angeklagte strafbares Material hoch - und wurde nun am Amstgericht in Lahnstein
Auf einer anonymen Plattform im Darknet lud der Angeklagte strafbares Material hoch - und wurde nun am Amstgericht in Lahnstein dafür verurteilt.
Karl-Josef Hildenbrand/dpa. picture alliance/dpa

Schon einmal hatte die Staatsanwaltschaft den Mann aus dem Rhein-Lahn-Kreis im Visier, konnte ihm jedoch nichts nachweisen. Doch der umsichtige Hinweis seiner Therapeutin führte zum hinreichenden Tatverdacht und schließlich zur Verurteilung.

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Für Eltern ist die Vorstellung ein absoluter Albtraum: Ein Erzieher verbreitet kinder- und jugendpornografisches Material und nur durch einen zufälligen Hinweis von außerhalb kommt die Sache dann ans Licht. Das geschah jüngst im Rhein-Lahn-Kreis und wurde vor dem Amtsgericht Lahnstein verhandelt, wie Amtsgerichtsdirektor Ludger Griesar, selbst Vorsitzender Richter in dem Fall, auf Anfrage unserer Zeitung berichtet.

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Rhein-Lahn-ZeitungJustiz

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