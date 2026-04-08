Besonderes Jubiläum in Scheidt Erwin und Irene Voll feiern Eiserne Hochzeit Rolf-Peter Kahl 08.04.2026, 09:00 Uhr

i Feiern ihre Jubiläumshochzeit heute im kleinen familiären Kreis: Irene und Erwin Voll aus Scheidt. Rolf-Peter Kahl

Seit 1958 geht das Ehepaar aus Scheidt gemeinsam durchs Leben. Was mit einer zufälligen Begegnung auf dem Pausenhof begann, wurde schnell zu einer tiefen Verbindung. Heute sind die beiden genau 65 Jahre verheiratet.

Wenn zwei Menschen auf 65 gemeinsame Ehejahre zurückblicken können, dann ist das weit mehr als ein Jubiläum – es ist eine Lebensleistung voller Zusammenhalt, Fleiß und gegenseitigem Vertrauen. Erwin und Irene Voll feiern ihre Eiserne Hochzeit und damit eine außergewöhnliche gemeinsame Lebensgeschichte.







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