Neubau nahe Autobahn geplant
Erweiterungspläne von „Schäfer Dein Bäcker“ in Limburg
Blick in die Produktion des Unternehmens „Schäfer Dein Bäcker“ im ICE-Gebiet in Limburg: An dieser Station wird ein Brot hergest
Blick in die Produktion des Unternehmens „Schäfer Dein Bäcker“ im ICE-Gebiet in Limburg: An dieser Station wird ein Brot hergestellt.
Stefan Dickmann

„Schäfer Dein Bäcker“ will im ICE-Gebiet Limburg deutlich wachsen und plant ein großes Parkhaus. Anwohner fürchten mehr Lärm und neue Regenrisiken – die Stadtpolitik diskutiert kontrovers.

Lesezeit 3 Minuten
Das 1920 in Elz gegründete Unternehmen „Schäfer Dein Bäcker“ will sich an seinem erst seit 2020 genutzten Standort im ICE-Gebiet Limburg an der A3 deutlich vergrößern. Die Produktionshalle, in der für rund 240 Filialen alle Backwaren hergestellt werden, stößt bereits an ihre Kapazitätsgrenzen und soll doppelt so groß werden, damit das Unternehmen weiterhin Jahr für Jahr um 20 Prozent wachsen kann.
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