Erweiterung der Diezer AWO-Kita nimmt Fahrt auf

Die Diezer Kita am Hain soll vergrößert werden. Hierfür entstehen in der ehemaligen Mutter-Kind-Klinik in der Felkestraße neue Räumlichkeiten. Den Mietvertrag unterschrieben nun Stadtbürgermeisterin Annette Wick und Eigentümer Marcel Kremer.

In den letzten Wochen und Monaten war die geplante Erweiterung der Diezer Kita „Am Hain“ immer wieder Thema in den Ausschüssen und im Stadtrat gewesen. Nun konnte die Verwaltung einen weiteren großen Schritt in der Sache vermelden. „Angesichts der anhaltend sehr hohen Nachfrage und der Wartelisten in allen übrigen Einrichtungen in Diez freuen sich die Bürgermeisterinnen von Verbandsgemeinde und Stadt, Maren Busch und Annette Wick, dass nun die Grundlage für eine bedeutende Erweiterung an diesem Standort geschaffen werden konnte“, heißt es in einer Mitteilung.

Stefanie Fritz, Leiterin der Sozialverwaltung in der VG Diez, begrüßt die geplanter Erweiterung.

Zu den Hintergründen: Seit 2019 betreibt die Arbeiterwohlfahrt (AWO) laut Verwaltung erfolgreich die Kindertagesstätte in der ehemaligen Mutter-Kind-Klinik in der Diezer Felkestraße. „Aktuell umfasst das dortige Angebot 70 Betreuungsplätze.“ Zwischenzeitlich stimmte daher auch der Diezer Stadtrat für die geplante Erweiterung. Am 23. Januar unterzeichneten nun der Eigentümer Marcel Kremer und die Stadtbürgermeisterin Annette Wick den Mietvertrag für die neu entstehenden Räumlichkeiten, wodurch nun der Weg für die geplanten Baumaßnahmen freigemacht ist. Der Umbau wird voraussichtlich im vierten Quartal 2025 oder spätestens im ersten Quartal 2026 abgeschlossen sein, sodass die neuen Plätze für Kinder relativ zeitnah zur Verfügung stehen.

Umbau des ehemaligen Schwimmbads

„Dank der Unterstützung und der Bereitschaft des Eigentümers, Marcel Kremer, in dem Gebäude einen beträchtlichen Umbau vorzunehmen, können 50 weitere Plätze realisiert werden“, so Stadtbürgermeisterin Annette Wick. „Diese zusätzlichen Kapazitäten sind dringend nötig, um den zahlreichen Kindern, die derzeit auf einen Betreuungsplatz warten, eine Chance auf frühkindliche Förderung zu geben“, bekräftigt die Leiterin der Sozialverwaltung in der VG Diez, Stefanie Fritz.

i Hauseigentümer Marcel Kremer und Stadtbürgermeisterin Annette Wick unterschreiben den Mietvertrag. Mit dabei stehen (von linksd) VG-Bürgermeisterin Maren Busch und die Leiterin der Sozialverwaltung Stefanie Fritz. VG Diez/Schäffer

Das Konzept der beabsichtigten Erweiterung umfasst einen Umbau des ehemaligen Schwimmbads im Hauptgebäude: Dieser Bereich wird in Räumlichkeiten für eine moderne Kita umgewandelt. Der Umbau wird nicht nur zusätzliche Betreuungsplätze schaffen, sondern auch das bestehende „Mehrgenerationenhaus“-Modell weiter stärken, in dem Senioren und Kinder unter einem Dach leben und sich gegenseitig bereichern. Denn neben der Kita der AWO existiert im selben Haus ein Seniorenzentrum und nicht weit entfernt in Richtung Hain ein AWO-Seniorenheim sowie eine Seniorenresidenz, sodass eine intergenerative Begegnung zwischen Jung und Alt im Alltag und zu besonderen Anlässen und Festen ermöglicht werden kann.

Das Modell des Mehrgenerationenhauses wird sehr gut angenommen und hat sich als erfolgreiches Konzept etabliert. „Mit der Erweiterung der Kita an diesem Standort gelingt der Stadt Diez ein wichtiger Schritt, um die steigende Nachfrage nach Betreuungsplätzen abzudecken und die frühkindliche Betreuung weiter zu verbessern“, freut sich Bürgermeisterin Maren Busch.