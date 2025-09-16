Es gibt Burgen, Schlösser und Denkmäler, die sind Besuchermagneten. Und dann gibt es die, die für die Öffentlichkeit verschlossen sind. Gerade diese punkten am Tag des offenen Denkmals. Wie etwa der Nassauer Schlosspark mit seinem Dinosaurier.

Das Interesse war größer als erwartet. Statt der geplanten vier Führungen mussten Heike Pfaff, Nico Ernst und Jörg Plesse sechs Führungen anbieten. Sie taten es mit Begeisterung. Gut 90 Besucher nutzten am Tag des offenen Denkmals, zu dem im ganzen Rhein-Lahn-Kreis Veranstaltungen angeboten wurden, die Gelegenheit, erstmals in den Park des sonst für die Öffentlichkeit geschlossenen Landschaftsgartens des Nassauer Schlosses vorzudringen. Zusätzlich konnten sie sich im Freiheitsturm umschauen.

i Viele Besucher nutzten die Gelegenheit am Tag des offenen Denkmals zu einer Besichtigung am Nassauer Schloss. Rechts im Bild die drei Führer ( von links) : Heike Pfarr, Nico Ernst und Jörg Plesse. Christine Vary

„Diese Gelegenheit darf man sich nicht entgehen lassen“, fanden wie viele Ilse und Klaus Hachenthal aus Dausenau. Sie freuten sich darauf, mit Baumgutachter Jörg Plessen (Fa. Pro Habitus), der den Park als privates Hobby sieht, den Park erstmals in Augenschein zu nehmen. Die seit eh und je für die Öffentlichkeit verschlossene Pforte zum Garten öffnete sich.

Zwar ist der Park nur 1,2 Hektar groß, doch die Besucher kamen aus dem Staunen nicht mehr heraus. So viel gab es dort zu sehen. Angelegt wurde er 1750/60 im Stil eines englischen Landschaftsgartens. Anders als barocke Parks, die die Natur durch Symmetrie bezwangen, wollten die englischen Parks zurück zur Natur. Da sind verschlungene Wege, Gabelungen, die zu Entscheidungen auffordern, und immer wieder neue Sichtachsen, also Spannung pur.

i Auch der Freiheitsturm konnte am Wochenende erkundet werden. Christine Vary

Wasser, besondere Gehölze, Skulpturen, Pagoden oder Blumenbeete waren wichtige Gestaltungselemente des Freizeitvergnügens draußen, das der Karl Freiherr vom und zum Stein wohl auch schon mit Goethe genossen haben dürfte. Oder mit Humboldt, nach dem eine Eiche, möglicherweise seinerzeit ein Geschenk, benannt ist.

Tatsächlich sind noch Bäume aus der Zeit des Freiherrn vorhanden, so sein Lieblingsbaum der Gingko. 1876 wurden 131 prägnante Gehölze und 122 Arten dokumentiert. Geblieben sind bis heute 31. Doch man bemüht sich, den historischen Bewuchs wieder herzustellen. Rote Bänder an etwa Buchen und Linden markieren, welche Bäume entnommen und mit der Zeit durch Bäume der noch immer vorhanden historischen Liste ersetzt werden sollen.

i Im ersten Stock des Freiheitsturms am Nassauer Schloss befindet sich das Arbeitszimmer des Freiherrn vom und zum Stein. Christine Vary

Gleich am Eingang zum Schloss befinden sich ein 250 Jahre alter Tulpenbaum, zwei Trompetenbäume und ein gelbpanaschierender Bergahorn. Und da ist da eine Zerreiche, die zwischen 1805 und 1810 gepflanzt wurde. „Noch nie war der Park so offen wie jetzt“, sagt Jörg Plessen und führt weiter zu einem weiteren Tulpenbaum, einem echten Dinosaurier, der seine DNA seit 252 Millionen Jahren nicht verändert hat.

Der Gang durch den Park könnte wie ein Gang durch das Leben betrachtet werden, verdeutlicht er. Über Kieswege und entlang dichten Bewuchses und wieder freien Blicken geht es weiter vorbei an dem Papierbaum, der seine Blätter weiß färbt, eine weitere botanische Besonderheit, der persischen Eiche, den verschiedenfarbigen Magnolien und der Strauchkastanie.

Sigrid Schulze, die zusammen mit ihrer Enkelin Meena gekommen ist, ist besonders berührt von der Grabstätte, in der der Freiherr das Herz seiner Ehefrau bestatten ließ. Mystisch, romantisch, anmutig und malerisch findet sie den Park. Auch die 15-jährige Meena ist eingenommen und kann sich vorstellen, hier länger zu verweilen.

Freiheitsturm als Denkmal für die Kriege gegen Napoleon

Nicht minder groß war das Interesse am Tag des offenen Denkmals am Freiheitsturm des Schlosses. Dieser ist kein Wohnturm, sondern ein Denkmal für die Kriege gegen Napoleon. Mit seiner Errichtung im Stil der Neogotik wurde 1815 begonnen. Im Erdgeschoß befinden sich eingelassene Marmorbäder für die spirituelle Reinigung für Männer und Frauen, beheizt allerdings nur für die Männer. Die Kapelle, die zwischendurch als Waffen- und Weinlager diente, ist bis heute nicht eingerichtet.

Im ersten Obergeschoss konnten die Besucher das Arbeitszimmer des Freiherrn vom und zum Stein in Augenschein nehmen inklusive seiner begehbaren Bibliothek. „Das war das damalige Wikipedia“, erklärte Nico Ernst. An diesem Schreibtisch hat der Freiherr seine Nassauer Denkschrift allerdings nicht geschrieben, sondern im Schloss. Diese gilt als die Geburtsurkunde der kommunalen Selbstverwaltung.

Freiherr von und zum Stein wurde 1757 geboren

Einen Stock höher befindet sich die Ehrenhalle. Dort sind auf Wandtafeln die wichtigsten Schlachten im Krieg gegen Napoleon festgehalten. Skulpturen der drei Monarchen Friedrich Wilhelm III, Franz I. und Alexander I. von Christian Rauch schmücken das Innere des achteckigen Baus.

Die Familie Stein zu Nassau wurde 1158 erstmals erwähnt. Sie bewohnte eine Burg unterhalb der Burg Nassau, ehe sie von dort in den Ort umzog, zunächst in einen Gutshof, an dessen Stelle 1621 das Schloss entstand. 1755 wurde es um zwei barocke Flügel erweitert.

Heike Pfaff führte die Besucher am Tag des offenen Denkmals in die Lebensgeschichte des Freiherrn und die geschichtlichen Hintergründe ein. Als neuntes von zehn Kindern wurde Heinrich Friedrich Karl vom und zum Stein am 25. Oktober 1757 im Schloss Nassau geboren. Schon in jungen Jahren übernahm er dessen Verwaltung.

i Viele Besucher nahmen am Tag des offenen Denkmals am Nassauer Schloss teil. Christine Vary

Nach dem Studium in Göttingen wurde er Oberbergrat im Bergischen Land und dort für die Verwaltung verantwortlich. Früh erkannte der König seine Begabung und berief ihn 1804 zum Minister nach Berlin. Doch das gute Verhältnis dauerte nicht lange. 1807 wurde Stein ob seiner dem König widerstrebenden Ideen wieder entlassen. Später wurde er abermals zum Minister berufen.

Napoleon war von Steins erklärter Gegner. Dieser befahl schließlich, den Freiherrn zu erschießen. Dieser flüchtete nach Böhmen und wurde dann Berater von Zar Alexander I. Er setzte sich für die Abschaffung der Leibeigenschaft ein, für die Mitbestimmung der Bürger in der Gesellschaft, für eine ständeübergreifende Bildung, dafür, dass mündige und selbstdenkende Schüler die Schule verlassen sollten sowie für den Abbau von Bürokratie. Der Staatsmann und Reformer verstarb 1831 und ist in der Familiengruft in Frücht beigesetzt.

Mit großem Interesse hörten die Besucherinnen und Besucher des Tags des offenen Denkmals den drei Führern durch die Geschichte zu. Im kommenden Jahr soll es im Frühjahr, im Sommer und wieder zum Tag des offenen Denkmals eine Führung durch den Schlosspark geben. Auch sind wieder Führungen durch den Freiheitsturm vorgesehen.