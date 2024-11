Ehejubiläum in Gemmerich Erstes Rendezvous am Milchbock Thorsten Stötzer 26.11.2024, 08:00 Uhr

i Renate und Wolfgang Christ blicken auf 60 gemeinsame Ehejahre zurück. Thorsten Stötzer

Bei einem Treffen der Dorfjugend lernten sie sich kennen, es war der Beginn ihrer Liebesgeschichte. Heute feiern Renate und Wolfgang Christ aus Gemmerich ihre Diamanthochzeit.

Vor 60 Jahren hatten Standesämter bei Bedarf noch abends geöffnet, befanden sie sich doch oft in den Wohnstuben von Dorfbürgermeistern. So war das auch, als Renate und Wolfgang Christ in Oberbachheim zu Bürgermeister Heymann kamen: „Der saß noch beim Essen.

