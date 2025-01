Greifbare Historie in Nassau Erste Schritte für Sanierung der Ruine Stein stehen an 30.01.2025, 15:00 Uhr

i Die Ruine der Burg Stein in Nassau ist durch Bauzäune abgesichert. Bald soll mit der Sanierung des Bauwerks begonnen werden, das die Familie Stein im Dreißigjährigen Krieg zugunsten einer Bleibe in der Stadt verlassen hat. Andreas Galonska

Dass ein Bauwerk in die Jahre kommt, das passiert häufig. Selten geht es aber um eine Ruine, die schon mehrere Jahrhunderte überstanden hat. In Nassau soll nun ein Gemäuer für die Zukunft bewahrt werden.

An der Ruine der Burg Stein in Nassau ist ein Teil einer Mauer zusammengebrochen. Der Bereich ist nicht zugänglich und gehört zum großen Stein-Projekt, das nun nach und nach in seine Umsetzung geht. Der Nassauer Stadtbürgermeister Manuel Liguori (SPD) räumt ein, dass ein Stück des jahrhundertealten Gemäuers abgebrochen ist.

