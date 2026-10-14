Zwei Jahre nach Etablierung Erst einmal kein Gemüse mehr beim Arzbacher Wochenmarkt Andreas Galonska 14.10.2026, 20:00 Uhr

i Großes Interesse zeigte die Arzbacher Bevölkerung an den Ständen mit Backwaren und mit Wurst und Fleisch beim Wochenmarkt. Gemüse wird dort nun nicht mehr im Angebot zu finden sein. Ortsgemeinde Arzbach/Klaus Poetzsch

Auf ein großes Echo ist der Wochenmarkt in der Gemeinde Arzbach gestoßen, der dort vor fast zwei Jahren eingerichtet wurde. Der Markt muss nun aber ohne den Obst- und Gemüsestand auskommen. Warum?

Seit knapp zwei Jahren gibt es wieder einen Wochenmarkt in der Gemeinde Arzbach, der nun aber sein Angebot etwas verringern musste. Dort wird es keinen Stand mit Obst und Gemüse mehr geben. Ortsbürgermeister Klaus Poetzsch bedauert den Schritt der Betreiber, der wegen der zurückgegangenen Nachfrage wohl unumgänglich gewesen ist.







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