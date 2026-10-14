Auf ein großes Echo ist der Wochenmarkt in der Gemeinde Arzbach gestoßen, der dort vor fast zwei Jahren eingerichtet wurde. Der Markt muss nun aber ohne den Obst- und Gemüsestand auskommen. Warum?
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Seit knapp zwei Jahren gibt es wieder einen Wochenmarkt in der Gemeinde Arzbach, der nun aber sein Angebot etwas verringern musste. Dort wird es keinen Stand mit Obst und Gemüse mehr geben. Ortsbürgermeister Klaus Poetzsch bedauert den Schritt der Betreiber, der wegen der zurückgegangenen Nachfrage wohl unumgänglich gewesen ist.