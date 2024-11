Gemeinden der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau spenden Einnahmen für einen guten Zweck Erntedankfest bringt Erlös von 3500 Euro 04.11.2024, 11:00 Uhr

i Die Organisatoren des gemeinsamen Erntedankfestes der Ortsgemeinden Dessighofen, Dienethal, Dornholzhausen, Geisig, Oberwies und Schweighausen ziehen eine positive Bilanz. Foto: Gemeinde Schweighausen/Hofmann Gemeinde Schweighausen/Hofmann

Schweighausen. Das große Erntedankfest der Ortsgemeinden Dessighofen, Dienethal, Dornholzhausen, Geisig, Oberwies und Schweighausen hat einen laut Veranstalter „unglaublichen Reinerlös von mehr als 3500 Euro“ eingebracht. Neben dem kulinarischen Angebot von Kartoffelplätzchen über Spießbraten bis hin zu Leckereien vom Grill war für jeden Besucher etwas dabei.

So brachte die Kay-Gutjahr-Bigband zusätzliche schwungvolle Stimmung auf den gut besuchten Festplatz und ließ viele Besucher fröhlich mitswingen. Bis in den Abend war daher noch ein reges geselliges Beisammensein zu verzeichnen, und auch zum Abschluss des Tages konnte der Festausschuss des Erntedankfestes in jeder Hinsicht eine positive Bilanz ziehen.

