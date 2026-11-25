Sportverein betroffen Erneuter Hackerangriff in Hambach Till Kronsfoth 25.11.2026, 17:00 Uhr

i Weil der Sportverein der Gemeinde Hambach nun ebenfalls zum Opfer von Hackern wurde, erwägt der Vorstand des SV Hambach nun Strafanzeige. Philip Dulian/dpa

Unbekannte Täter verübten Mitte des Jahres einen Hackerangriff auf die Website der Gemeinde Hambach. Nun kam es zu einer weiteren Attacke. Was passiert ist.

Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr wurde die Ortsgemeinde Hambach Opfer eines Hackerangriffes. Nachdem Mitte des Jahres die Internetseite des Ortes lahmgelegt wurde, gingen Täter nun auf ähnliche Weise gegen die Website des SV Hambach vor. Ähnliche Vorgehensweise „Als ich keinen Zugang hatte, habe ich mich mit dem FTP-Server eingewählt und gesehen, dass vor einigen Tagen wahrscheinlich Dateien gelöscht beziehungsweise verändert und ...







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