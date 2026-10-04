Droht nun die Schließung? Erneute Insolvenz: Was das für Galeria Limburg bedeutet Stefan Dickmann 04.10.2026, 17:00 Uhr

i Bleibt die Galeria-Filiale in Limburg oder doch nicht? Der Eingang zu Karstadt in der Fußgängerzone. Stefan Dickmann

Schon wieder eine Schocknachricht für die Angestellten der Limburger Galeria-Filiale: Insolvenz. Mieten und Gehälter stehen auf Messers Schneide. Das sind die ersten Reaktionen aus der Stadt.

Draußen ist noch Sommer, drinnen schon Winter. Die Galeria-Filiale in Limburg hat sich auf die wichtige, weil umsatzstärkste Wintersaison eingestellt. Kuschelige Pullover auf den Regalen und warme Winterjacken an den Ständern warten auf Kundschaft, für die dieses Kaufhaus gegenüber vom Rathaus bereits seit 1972 Karstadt ist.







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