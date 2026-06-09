23-Jähriger stirbt
Erneut tödlicher Unfall auf der A3 bei Elz
Der Kleintransporter ist kaum mehr zu erkennen.
Der Kleintransporter ist kaum mehr zu erkennen.
Feuerwehr Elz/ Hilmar von Schenck

Trotz qualifizierter Erster Hilfe und hilfsbereiten Soldaten konnte ein 23-jähriger Kurierfahrer am Montagmorgen nicht mehr lebend aus seinem Unfallfahrzeug befreit werden. Die A3 in Richtung Frankfurt war ab Diez stundenlang dicht.

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Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A3 in Limburg ist am Montagmorgen ein 23-jähriger Kurierfahrer aus Nordrhein-Westfalen ums Leben gekommen. Nun werden weitere Details bekannt.Der junge Mann war am Morgen mit seinem Kleintransporter „mit sehr hoher Geschwindigkeit ungebremst auf einen Lkw geprallt“, wie der Elzer Gemeindebrandinspektor Hilmar von Schenck mitteilt.

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