Arbeiten an Lahntalbahn Erneuerung von Bahnsteig und Brücke läuft Hans-Peter Günther 23.12.2024, 16:24 Uhr

i Statt Gerüsten in der Bahnhofshalle, von denen aus die Sanierung der maroden Halle beginnen sollte, wurden bereits die ersten Stufen eigentlich von den Baumaßnahmen ausgenommenen Treppenanlage demontiert. Foto: Günther Hans-Peter Günther

Kein Zug rollt derzeit durch Bad Ems, Dausenau oder Nassau. Grund dafür sind die umfangreichen Sanierungen, die die Strecke für etliche Monate betreffen.

Unmittelbar nach der am 25. November um 6 Uhr erfolgten Sperrung der Lahntalbahn zwischen Nassau und Niederlahnstein haben zeitgleich die Arbeiten an der Eisenbahnbrücke in Nassau und im Bahnhof von Bad Ems begonnen. Was wurde in den vergangenen Wochen erreicht?

