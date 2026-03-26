Info über erneuerbare Energie Erneuerbare Energien standen in Nastätten im Fokus Mariam Nasiripour 26.03.2026, 14:00 Uhr

i Felix Schäfer (stehend) referierte beim Energiestammtisch der egom zum Thema BürgerÖkostrom und dessen Vorteilen. Mariam Nasiripour

Zehn Jahre Energiegenossenschaft Oberes Mühlbachtal – dazu gab es nun einen Stammtisch in Nastätten, bei dem die Gäste über die verschiedenen Möglichkeiten der Nutzung der Erneuerbaren informiert wurden.

Die Energiegenossenschaft Oberes Mühltal eG (egom) feiert in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen. Im Rahmen dieses Geburtstags hatte die EGOM zu einem Energiestammtisch nach Nastätten eingeladen. Für die interessierten Besucher gab es einen interessanten und informativen Vortrag von Felix Schäfer, Gründer und Vorstandsmitglied der Bürgerwerke, dem Dachverband regionaler Energiegenossenschaften.







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