Diezer Teppichmesserprozess
Ermittlungen gegen Mitbeschuldigten eingestellt
Mit einem solchen Teppichmesser könnte das mutmaßliche Opfer in Diez gequält worden sein.
Mit einem solchen Teppichmesser könnte das mutmaßliche Opfer in Diez gequält worden sein.
Thomas Frey. picture alliance / dpa

Aufgrund einer sprachlichen Barriere war sich die Vorsitzende Richterin nicht sicher, ob ein ursprünglich Mitbeschuldigter, der als Zeuge aussagen sollte, die Belehrung über sein Zeugnisverweigerungsrecht verstand. Wie es nun weitergeht.

Lesezeit 2 Minuten
Großes Polizeiaufgebot, das den Prozess absicherte, erwartete am vierten Verhandlungstag das Amtsgericht Diez bei der Fortsetzung des Prozesses, bei dem zwei Männer angeklagt sind, einen dritten mit einem Teppichmesser aufgeschlitzt zu haben. Mit Spannung war die Zeugenaussage eines ursprünglich dritten Beschuldigten erwartet worden.

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Rhein-Lahn-ZeitungJustiz

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