Der „Botanische Garten Schloss Bieberstein“ in Hahnstätten setzt neue Maßstäbe. Am Eröffnungstag am 14. Juni findet bei freiem Eintritt die Kulturreihe „Dialog Aar-Einrich“ statt.
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Als Christian Droop, der Eigentümer des Hahnstätter Wasserschlosses, im Juni 2013 die Pläne eines in unmittelbarer Nachbarschaft des Schlosses in seiner Funktion und in seinen Ausmaßen spektakulär erscheinenden „Erlebnis- und Kulturgartens“ präsentierte, sprachen alle Beteiligten von einer imposanten Erweiterung des bestehenden touristischen Angebots.