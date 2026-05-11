Nach 13 Jahren Wartezeit
„Erlebnispark und Kulturgarten“ Hahnstätten öffnet bald
Im Inneren des Botanischen Gartens erwartet die Besucher ab dem 14. Juni ein Blumenmeer.
Im Inneren des Botanischen Gartens erwartet die Besucher ab dem 14. Juni ein Blumenmeer.
Rolf-Peter Kahl

Der „Botanische Garten Schloss Bieberstein“ in Hahnstätten setzt neue Maßstäbe. Am Eröffnungstag am 14. Juni findet bei freiem Eintritt die Kulturreihe „Dialog Aar-Einrich“ statt.

Lesezeit 2 Minuten
Als Christian Droop, der Eigentümer des Hahnstätter Wasserschlosses, im Juni 2013 die Pläne eines in unmittelbarer Nachbarschaft des Schlosses in seiner Funktion und in seinen Ausmaßen spektakulär erscheinenden „Erlebnis- und Kulturgartens“ präsentierte, sprachen alle Beteiligten von einer imposanten Erweiterung des bestehenden touristischen Angebots.

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