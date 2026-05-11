Nach 13 Jahren Wartezeit „Erlebnispark und Kulturgarten“ Hahnstätten öffnet bald Rolf-Peter Kahl 11.05.2026, 10:00 Uhr

i Im Inneren des Botanischen Gartens erwartet die Besucher ab dem 14. Juni ein Blumenmeer. Rolf-Peter Kahl

Der „Botanische Garten Schloss Bieberstein“ in Hahnstätten setzt neue Maßstäbe. Am Eröffnungstag am 14. Juni findet bei freiem Eintritt die Kulturreihe „Dialog Aar-Einrich“ statt.

Als Christian Droop, der Eigentümer des Hahnstätter Wasserschlosses, im Juni 2013 die Pläne eines in unmittelbarer Nachbarschaft des Schlosses in seiner Funktion und in seinen Ausmaßen spektakulär erscheinenden „Erlebnis- und Kulturgartens“ präsentierte, sprachen alle Beteiligten von einer imposanten Erweiterung des bestehenden touristischen Angebots.







Artikel teilen

Artikel teilen