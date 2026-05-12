Vom Leerstand zum Schmuckstück Erfolgsgeschichte alter Fruchtspeicher Diez Johannes Koenig 12.05.2026, 22:00 Uhr

i Inzwischen ist der alte Fruchtspeicher komplett vermietet. Entsprechend positiv fällt das Fazit der Investoren aus. Johannes Koenig

Wenn bei einer Gebäudesanierung Denkmal- und Hochwasserschutz eine Rolle spielen, wird es in der Regel teuer. Das war auch beim alten Fruchtspeicher in Diez der Fall, der sich aber zu einem Vorzeigeobjekt gemausert hat.

Nicht zu übersehen: Wer aus Richtung Altendiez oder Aull kommend über die Lahnbrücke in die Diezer Innenstadt fährt, sieht den alten Fruchtspeicher sofort. Erbaut im Jahr 1718 diente er laut historischer Überlieferungen erst als Getreidelager und später als Kaserne für nassauische Truppen.







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