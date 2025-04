Auf der Jahreshauptversammlung des Hegerings Katzenelnbogen standen neben der Trophäenschau und Mitgliederehrungen auch Themen wie die Novellierung des Landesjagdgesetzes, der Wolf und die Neuregelungen bei der Verlängerung von Jagdscheinen im Mittelpunkt.

Mehr als 50 Jägerinnen und Jäger konnte Hegeringleiter Thomas Regge in der „Schönen Aussicht“ in Katzenelnbogen begrüßen. Regge blickte auf Termine des vergangenen Jagdjahres zurück. Beim Hegeringschießen in Hahnstätten glänzte Bernd Weber aus Herold, der in der Region als Meisterschütze bekannt ist, mit der höchstmöglichen Punktzahl (100), dicht gefolgt von Thomas Maxeiner (96 Punkte) und Alexander Kenke (95 Punkte). Auch beim Keiler-Pokal war Bernd Weber am treffsichersten, knapp dahinter landete erneut Thomas Maxeiner aus Bremberg. Den dritten Platz erzielte Jungjägerin Corinna Klingbeil. „Das ist ein sehr gutes Ergebnis“, lobte Regge die Nachwuchsschützin aus Ergeshausen.

i Bei der jagdlichen Versammlung in Katzenelnbogen sorgten (von links) Hegeringleiter Thomas Regge, Hornmeister Rolf Gemmer, Kreisgruppenvorsitzende Angela Warkentin, Daniel Gemmer, der stellvertretende Hegeringleiter, und Kreisjagdmeister Rüdiger Klotz für einen informativen und unterhaltsamen Abend in der „Schönen Aussicht“. Mehr als 60 Jägerinnen und Jäger wohnten der Veranstaltung bei. Maximilian Eckhardt

Daniel Gemmer, der stellvertretende Hegeringleiter, erläuterte die Bewertung der ausgestellten Rehgehörne und Schnecken der Muffelwidder, die zum Teil auch Rückschlüsse auf die Beschaffenheit der Reviere und den gesundheitlichen Zustand der Wildtiere ermöglichen. Die drei stärksten Böcke wurden in den Revieren Berndroth (2) und Ergeshausen erlegt. Regge bedauerte, dass diesmal nur 13 der 33 Reviere des Hegerings ihre Trophäen ausstellten. „Früher war die Trophäenschau das Highlight der Versammlung“, sagte er. Ins selbe Horn stieß auch Angela Warkentin, die Vorsitzende der Kreisgruppe Rhein-Lahn. Sie appellierte an die Jägerschaft, diese Tradition nicht einschlafen zu lassen.

Einige Mitglieder wurden im Rahmen der Versammlung für ihre langjährige Mitgliedschaft im Landesjagdverband (LJV) geehrt. Regge überreichte Thomas Heß (Allendorf) und Dierk Enders (Biebrich) die Urkunden für 25 Jahre Zugehörigkeit. Ebenso würdigte er Monika, Wolfgang und Carsten Müller (Allendorf), die persönlich nicht zugegen sein konnten. Eine besondere Würdigung sollte Walterpeter Twer aus Bremberg zuteilwerden. Der 75-Jährige ist seit 60 Jahren Mitglied im LJV. Er selbst konnte nicht anwesend sein. Die Ehrung wird daher später erfolgen. In dem Zusammenhang erinnerte Regge auch an den 2022 verstorbenen Berthold Berninger aus Mittelfischbach, der sogar mehr als 70 Jahre LJV-Mitglied gewesen ist. So lange wie nur ganz wenige aus dem Hegering – bisher.

Eigene WhatsApp-Gruppe

Gemmer warb zwischendurch für den Stammtisch des Hegerings, der sich immer größeren Zuspruchs erfreut. Auch hier geht der Hegering mit der Zeit, organisiert die Treffen in einer eigenen WhatsApp-Gruppe. „Der persönliche Austausch und das Miteinander stehen im Mittelpunkt“, sagte Gemmer und verdeutlichte: „Wir treffen uns einmal im Monat, die Lokalität wechselt innerhalb der Gemeinden im Hegering.“

Kreisgruppenvorsitzende Warkentin dankte der Hegeringleitung für die geleistete Arbeit und das große Engagement im Jagdjahr 2024/2025. Dann äußerte sie sich zu wichtigen jagdlichen Themen. Sie bezeichnete die Aufnahme des Wolfs in das Jagdgesetz als „Schnellschuss“. „Es seien noch etliche Fragen offen. Es sei weder die FFH-Richtlinie angepasst noch ist der günstige Erhaltungszustand festgestellt“, kritisierte Warkentin die Ankündigung des Umweltministeriums.

i Musikalisch eindrucksvoll und gekonnt begleitet wurde die Veranstaltung von der Bläsergruppe „Brunnenburg“. Maximilian Eckhardt

„Den Wolf derzeit ins Jagdrecht aufzunehmen, und das mit einer ganzjährigen Schonzeit, hätte nur Nachteile. Gesetzlich wäre die Jägerschaft dann jedoch zur Hege verpflichtet“, betonte Warkentin. Sie wunderte sich auch darüber, dass das Umweltministerium derzeit nur von acht bestätigten Wölfen in Rheinland-Pfalz ausgehe. Die Sichtungen und Risse sprächen jedoch für wesentlich mehr Individuen. In diesem Zusammenhang berichtete Warkentin von einem Referenzlabor, das der LJV gewinnen konnte, „um B-Proben von Nutz- und Wildtierrissen parallel zum Senckenberg-Institut neutral auswerten zu lassen“. Man verspreche sich hiervon einen besseren Überblick über die Wolfspopulationen in den heimischen Revieren.

Das neue Jagdgesetz soll am 1. April 2027 in Kraft treten. Es hat bereits scharfe Kritik aus der Jägerschaft hervorgerufen und soll vor der Sommerpause im Landtag beraten werden. Kreisjagdmeister Rüdiger Klotz bezeichnet es als „verfassungswidrig“. „Weil es darauf beruht, dass die Forstbehörden sich und ihr Tun selbst kontrollieren dürfen. „So können sie machen, was sie wollen“, warnte Klotz.

Resolution auf den Weg gebracht

Er befürchtet, dass sich die Forstbürokratie über das Landesjagdgesetz die Macht über das Jagdwesen im Land sichern will. Klotz hat dieser Tage eine Resolution auf den Weg nach Mainz gebracht, um diese Entwicklung zu verhindern. Diese wurde von 23 (von 24) Kreisjagdmeistern des Landes RLP unterzeichnet.

Aktuell sind im Rhein-Lahn-Kreis etwa 900 Jägerinnen und Jäger erfasst. Seit dem 31. Oktober 2024 erfordert das Gesetz zur Verbesserung der inneren Sicherheit weitergehende Kontrollvorgänge bei der Antragstellung zur Jagdscheinverlängerung. So werden zusätzliche Sicherheitsbehörden um Auskunft über den Antragsteller ersucht. Dies führt anderswo zu erheblich längeren Bearbeitungszeiten und somit auch wochenlangen Wartezeiten für den Antragsteller, wie es bereits jetzt in anderen Regionen zu beobachten ist. Im Rhein-Lahn-Kreis stellt sich die Situation allerdings anders dar. Auf das neue Gesetz reagierend hat die Untere Jagdbehörde vorausschauend ihre Prozesse so optimiert, dass Jägerinnen und Jäger wie in der Vergangenheit auch zügig ihren Jagdschein verlängern können. Klotz dankte Jannik Schladt, Markus Majer und den weiteren Mitarbeitern ausdrücklich für die hervorragende Zusammenarbeit.

Musikalisch begleitet wurde die Veranstaltung von der zwölfköpfigen Bläsergruppe „Brunnenburg“ unter der bewährten Leitung von Hornmeister Rolf Gemmer. „Es ist schon etwas Besonderes, dass der Hegering Katzenelnbogen eine eigenen Bläsergruppe hat, die das jagdliche Brauchtum bewahrt“, freute sich Daniel Gemmer.

33 Reviere bilden Hegering Katzenelnbogen

Den Hegering Katzenelnbogen bilden insgesamt 33 Einzelreviere. Dazu gehören die Reviere Allendorf, Attenhausen, Berghausen, Berndroth, Biebrich, Bremberg, Dörsdorf, Ebertshausen, Eisighofen, Ergeshausen, Gutenacker, Herold, Katzenelnbogen (1 und 2), Klingelbach, Köbler Hof, Kördorf, Niedertiefenbach, Obertiefenbach, Ober-Mittelfischbach, Pohler Berg, Reckenroth, Rettert (1 und 2), Roth, Schönborn (1 und 2), Seelbach sowie die Staatsreviere Anholder, Bärbach, Eisighofen, Gronauer und Weißler Höhe (Rettert). Mehr als 100 Jägerinnen und Jäger sind im Hegering Katzenelnbogen organisiert. Hegeringleiter ist Thomas Regge, Daniel Gemmer sein Stellvertreter, Zweiter Stellvertreter ist Matthias Meister. eck