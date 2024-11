Beachtliche Strecke im Revier Erfolgreiche Treibjagd in Bremberg Maximilian Eckhardt 15.11.2024, 11:15 Uhr

i Bei der Treibjagd im Revier Bremberg sind 75 Tiere erlegt worden, darunter Wildschweine, Muffel und Rehe. Zu Ehren des Wildes wurde die Jagdstrecke gelegt. Dr. Stephan Waldeck

Die Treibjagd in Bremberg gilt als eine der schönsten und obendrein bestorganisierten Jagden im Rhein-Lahn-Kreis (und darüber hinaus). Für viele Jagdgäste ist sie der Höhepunkt der Jagdsaison.

Die Hauptjagdsaison ist derzeit in vollem Gange. Wochenende für Wochenende finden Drückjagden in den Revieren des Rhein-Lahn-Kreises statt, auch in Bremberg. Als am Streckenplatz die Jagdhornbläser das „Halali“ erklingen lassen, geht ein überaus erfolgreicher Jagdtag zu Ende.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen