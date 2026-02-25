Blick in die Statistik Erdbeben in Nassau war das stärkste in Rheinland-Pfalz Daniel Rühle 25.02.2026, 14:00 Uhr

i Erdbeben zeigen uns Menschen, wie wenig wir die Kontrolle haben. Wenn die Erde stark bebt, gehen unsere Gebäude zu Bruch, die Technik ist nutzlos. Zu solchen verheerenden Beben kommt es an Rhein und Lahn und im Taunus nicht, aber Nassau hat einen gewissen Bekanntheitsgrad durch die Erdbebenthematik. Jan-Peter Kasper/dpa. picture-alliance/ dpa

Lykershausen und Osterspai waren jüngst Epizentren von kleineren Erdbeben. Das wirft die Frage auf: Wie oft kommt es zu Beben in der Region und welches war das schwerste Erdbeben? Die Statistik fördert eine überraschende Erkenntnis zutage.

Was, wenn die Erde bebt? Nachdem es an den närrischen Tagen in Lykershausen (17. Februar) und Osterspai (12. Februar) zu kleinen Erdbeben gekommen ist, stellen sich die Fragen: „Wie häufig kommt das in der VG Loreley vor und wie viele Ereignisse gab es im vergangenen Jahr?







