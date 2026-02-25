Lykershausen und Osterspai waren jüngst Epizentren von kleineren Erdbeben. Das wirft die Frage auf: Wie oft kommt es zu Beben in der Region und welches war das schwerste Erdbeben? Die Statistik fördert eine überraschende Erkenntnis zutage.
Lesezeit 2 Minuten
Was, wenn die Erde bebt? Nachdem es an den närrischen Tagen in Lykershausen (17. Februar) und Osterspai (12. Februar) zu kleinen Erdbeben gekommen ist, stellen sich die Fragen: „Wie häufig kommt das in der VG Loreley vor und wie viele Ereignisse gab es im vergangenen Jahr?