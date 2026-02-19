Osterspai und Lykershausen Erdbeben im Rhein-Lahn-Kreis in den närrischen Tagen Daniel Rühle 19.02.2026, 19:00 Uhr

i Gleich zweimal bebte an den närrischen Tagen im Rhein-Lahn-Kreis die Erde. Oliver Berg/dpa. picture alliance / dpa

Zwei leichte nächtliche Erdbeben wurden nun vom zuständigen Landesamt aus den närrischen Tagen im Rhein-Lahn-Kreis gemeldet – eines in Osterspai, das stärkere in Lykershausen.

Während die Karnevalisten an den tollen Tagen ein närrisches Beben quer durch den Rhein-Lahn-Kreis ausgelöst haben, bebte die Erde an verschiedenen Stellen ebenfalls – wenn auch unterschiedlich stark. So meldet das zuständige Landesamt für Geologie und Bergbau (LGB) Rheinland-Pfalz nun diverse Ereignisse zwischen Schwerdonnerstag und Veilchendienstag.







