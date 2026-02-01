Im Wahlkreis Diez-Nassau tritt Manuel Liguori für die SPD als Direktkandidat bei der Landtagswahl an. Er blickt im Gespräch mit unserer Zeitung auf seinen beruflichen und politischen Lebensweg zurück und schildert seine Ziele.
Lesezeit 3 Minuten
Manuel Liguori ist bereits Mitglied des rheinland-pfälzischen Landtags, aber am 22. März tritt er erstmals als Direktkandidat an und will das Mandat verteidigen. 2022 ist er für die SPD ins Mainzer Parlament nachgerückt.Manuel Liguori hat Lebens- und Berufserfahrung als Akademiker und als Arbeiter gesammelt.