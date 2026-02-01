Direktkandidat Wahlkreis 7 Er kennt die Sicht der Arbeiter und die der Akademiker Andreas Galonska 01.02.2026, 06:00 Uhr

i Manuel Liguori - hier vor dem Nassauer Schloss - bewirbt sich bei der anstehenden Landtagswahl für die SPD im Wahlkreis Diez-Nassau. Er ist 2022 als Nachrücker ins rheinland-pfälzische Landesparlament gekommen und möchte das Mandat verteidigen. Andreas Galonska

Im Wahlkreis Diez-Nassau tritt Manuel Liguori für die SPD als Direktkandidat bei der Landtagswahl an. Er blickt im Gespräch mit unserer Zeitung auf seinen beruflichen und politischen Lebensweg zurück und schildert seine Ziele.

Manuel Liguori ist bereits Mitglied des rheinland-pfälzischen Landtags, aber am 22. März tritt er erstmals als Direktkandidat an und will das Mandat verteidigen. 2022 ist er für die SPD ins Mainzer Parlament nachgerückt.Manuel Liguori hat Lebens- und Berufserfahrung als Akademiker und als Arbeiter gesammelt.







