Wildnispädagogik in Winden Entschleunigen und Besinnen in der Natur Ulrike Bletzer 27.03.2026, 12:00 Uhr

i Maike Neervort betreibt in Winden eine Wildnisschule. Dort leitet sie zusammen mit ihrem Kollegen Nils Stauch die bundesweit erste und bisher auch einzige berufliche Fortbildung "Wildnispädagogik (IHK)". Ulrike Bletzer. Bletzer Ulrike

In Winden bietet Maike Neervort die erste IHK-zertifizierte berufliche Fortbildung zum Natur- und Wildnispädagogen an. Eine Geschichte über Besinnen, Entschleunigen und Survival-Training.

„Ich dachte damals, das kann doch nicht sein, dass alle möglichen Fortbildungen offiziell anerkannt sind – nur die zum Natur- und Wildnispädagogen nicht“, erinnert sich Maike Neervort. Also nahm sie die Sache selbst in die Hand: „Ich habe ein Fortbildungskonzept geschrieben und es bei der Kreisvolkshochschule Rhein-Lahn vorgestellt.







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