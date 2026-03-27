In Winden bietet Maike Neervort die erste IHK-zertifizierte berufliche Fortbildung zum Natur- und Wildnispädagogen an. Eine Geschichte über Besinnen, Entschleunigen und Survival-Training.
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„Ich dachte damals, das kann doch nicht sein, dass alle möglichen Fortbildungen offiziell anerkannt sind – nur die zum Natur- und Wildnispädagogen nicht“, erinnert sich Maike Neervort. Also nahm sie die Sache selbst in die Hand: „Ich habe ein Fortbildungskonzept geschrieben und es bei der Kreisvolkshochschule Rhein-Lahn vorgestellt.