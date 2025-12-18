Streit hat vorerst ein Ende Entscheidung über Diezer Rathaus gefallen Till Kronsfoth 18.12.2025, 18:00 Uhr

i Nach der Abstimmung des Stadtrates über den Verbleib im Rathaus ist nun die Frage wieder offen, wie mit dem Rathaus weiter verfahren werden soll. Johannes Koenig (Archiv)

Der Streit um das Diezer Rathaus hat vorerst ein Ende: Nach der Entscheidung des Stadtrates gegen den Umzug der Stadtverwaltung in ein neues Gebäude ist nun allerdings die Frage, wie es mit dem maroden Rathaus weitergeht.

Bevor es am Mittwochabend, 17. Dezember, auf der letzten Stadtratssitzung in diesem Jahr zu einer Entscheidung über die Frage kam, ob die Stadtverwaltung in das freigewordene Gebäude der Stadtwerke umziehen sollte, verdeutlichte Bürgermeisterin Annette Wick (SPD) noch einmal den Kern des Problems: „Es geht nicht nur um die 36 Rats- und Ausschusssitzungen im Jahr, auch wenn ein eigener Sitzungssaal für eine Stadt existenziell ist.







