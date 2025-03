Frieden, Hoffnung, Liebe Einigkeit: Diese Themen standen am Samstag bei einem Kirchenkonzert in Klingelbach im Zentrum, wie Ingrid Modes-Haß, Chorleiterin des Männergesangvereins Berghausen, zusammenfasste. Und es herrschte ganz große Stimmung im Gotteshaus. Das Ensemble 2010 Berghausen, dieses Jahr bereits seit 15 Jahren gemeinsam musizierend, hatte eingeladen. „Wir sind stolz darauf, in der kleinen Gemeinde Berghausen zwei Chöre zu haben“, so der ehemalige Ortsbürgermeister Stefan Dörner. Einen ungewöhnlichen Ort für einen Chorabend hatte sich das Ensemble 2010 ausgesucht. Bei Veranstaltungen in Dorfgemeinschaftshäusern ist der Geräuschpegel im hinteren Teil des Saales oft sehr hoch, auch die Bewirtung stört oft. ganz anders in der Kirche in Klingelbach: Es war bei den Auftritten der Chöre „mucksmäuschenstill“ – respektvoll und begeistert lauschte das Publikum den dargebotenen Liedern. Dafür, dass die Besucher nicht hungrig nach Hause gehen mussten, hatten die Chormitglieder dennoch gesorgt. In einer Pause konnten Getränke und auch liebevoll zubereitete Snacks genossen werden.

An das Versprechen, einen „bunten Strauß an Liedern“ an die Gäste zu verteilen, hielten die Chöre. Der gastgebende Chor mit seiner Chorleiterin Kate Nelson Asmanidis eröffnete den bunten Reigen der Lieder mit dem Lied „Tears in Heaven“ – ein Lied des englischen Gitarristen, Sängers und Songwriters Eric Clapton und Will Jennings, das er im Zusammenhang mit dem Tod seines vierjährigen Sohnes Conor schrieb. Es erschien 1991 auf dem Soundtrack des Films „Rush“. Ungewöhnlich berührend, seit mehreren Jahren gehört es zur modernen Chorliteratur vieler Chöre. Zur zeitgenössischen Chorliteratur zählten fast alle dargebotenen Lieder der teilnehmenden Chöre. Hier hat sich zu früheren Jahren ein Wandel vollzogen, den das Publikum gerne mitging. „Ich hätte noch stundenlang zuhören können“, so eine Besucherin. Auch das zweite Lied „Das Gold von morgen“ – Songtext von Alexa Feser – zog die Besucher in seinen Bann. Der Geburtstagschor sang noch „Aus der Ferne“ und „Let my Light Shine Bright“, bei dem Sonja Meyer, Sängerin des Ensembles 2010 und exzellente Moderatorin des Abends, empfahl, „Herz und Seele weit aufzumachen“.

Auch moderne Klassiker fanden beim Publikum viel Zustimmung

Der Männergesangverein 1863 Laufenselden mit Chorleiterin Viola Förster präsentierte sich zunächst mit dem Lied von Felix Mendelssohn Bartholdy "Herr Gott, du bist unsre Zuflucht für und für" des Konzertortes würdig. Wunderbar auch „Das Tal in den Bergen“ – die Geschichte des zurückgekehrten Fremdarbeiters in sein Tal, in dem er nichts mehr vorfand, wie es früher war; auch „Zeig mir den Platz an der Sonne“ oder „In der Fremde“, begeisterten. Der Chor punktete mit seinem Solosänger Uli Leinweber, der auch bei den Mainzer Hofsängern aktiv ist und im Verlauf des Konzertes dem Publikum einen Soloauftritt mit Liedern von Frank Sinatra bot. Noch vor der Pause brachte der Gesangverein Liederhain Kaltenholzhausen geleitet von Kathrin Engel seine Lieder zu Gehör. Mit „Viva“, einem Hoch auf das Leben, bildeten sie die Stimmung perfekt ab. Nach der Pause hatte es der HeartChor Taunusstein unter Leitung von Maarten van Leer nicht schwer, den Faden wieder aufzunehmen. Mit „Fair Phyllis“ begannen sie ihren Vortrag, dem Lied der „schönen Hirtin“. Eine freiwillige Zugabe „Englishmen in New York“ belohnte das Publikum mit viel Applaus.

Der Männerchor Concordia Berghausen 1891 durfte beim Konzert seines Schwesterchores nicht fehlen. Ingrid Modes-Haß hatte ebenfalls Lust, dem schönen Kirchengebäude in Klingelbach Tribut zu zollen. „Tollite Hostias“ sang der Chor und setzte fort mit einem Liebeslied „Belle rose de printemps“ und „Ich glaube“. Zusammen mit dem Ensemble 2010 beendete der Männerchor den Konzertabend mit „Das Meer der Liebe“ und „Hinterm Horizont“. Das Abschlusswort sprach die zweite Vorsitzende des Ensembles 2010 Martina Hennig und resümierte den anhaltenden Applaus des Publikums bei allen Liedern als Zeichen, wie schön dieser Konzertabend war.

Das Ensemble 2010

Im Jahr 2010 beteiligte sich der Männergesangverein an den Feierlichkeiten Berghausens zum 750-jährigen Bestehen. Neben den Auftritten des Männergesangvereins „Concordia“ 1891 wurde eigens für das Jubiläum ein Projektchor gegründet. Aufgrund des Erfolgs wurde dieser bis 2011 weitergeführt, um bei der Bundesgartenschau in Koblenz auf der Bühne des Rhein-Lahn-Kreises aufzutreten.

Zum 125-jährigen Vereinsjubiläum des Männerchores entstand im Jahr 2015 ein gemischter Chor innerhalb des Vereins, seit dieser Zeit besteht das Ensemble 2010, dessen Name sich am ersten Auftritt orientiert. Erster Chorleiter wurde Uwe Weiland.

2019 folgte Günter Oberst dem bisherigen Vorsitzenden Franz Sonneck. 2022 übernahm ein Jahr lang die Zweite Vorsitzende Birgit Schwing den Vorsitz, seit 2023 dann Ralf Heuser. Ebenfalls im Jahr 2019 beendete Uwe Weiland seine Tätigkeit als Chorleiter des Männerchors, Ingrid Modes-Haß löste ihn ab. Die musikalische Leitung des Ensembles 2010 liegt bei Kate Nelson-Asmanidis.