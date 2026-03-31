Konzert im Altenheim Ensemble 2010 begeistert Senioren in Katzenelnbogen Uschi Weidner 31.03.2026, 17:00 Uhr

i Das Ensemble 2010 bei der "Blauen Stunde" Uschi Weidner

Was für eine Freude für die Bewohner des Senioren-Centrums Katzenelnbogen: 22 Sänger gaben berühmte Stücke zum Besten und weckten zahlreiche Erinnerungen im Publikum.

Das Repertoire des Ensembles 2010 ist groß, was die Musiker jüngst gern bei einem besonderen Konzert im Senioren-Centrum Katzenelnbogen zeigten. 22 Sängerinnen und Sänger gaben in dem als Konzerthalle festlich hergerichteten Speisesaal des Centrums im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Blaue Stunde“ ein beeindruckendes Konzert.







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