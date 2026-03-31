Konzert im Altenheim
Ensemble 2010 begeistert Senioren in Katzenelnbogen
Das Ensemble 2010 bei der "Blauen Stunde"
Das Ensemble 2010 bei der "Blauen Stunde"
Uschi Weidner

Was für eine Freude für die Bewohner des Senioren-Centrums Katzenelnbogen: 22 Sänger gaben berühmte Stücke zum Besten und weckten zahlreiche Erinnerungen im Publikum.  

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Das Repertoire des Ensembles 2010 ist groß, was die Musiker jüngst gern bei einem besonderen Konzert im Senioren-Centrum Katzenelnbogen zeigten. 22 Sängerinnen und Sänger gaben in dem als Konzerthalle festlich hergerichteten Speisesaal des Centrums im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Blaue Stunde“ ein beeindruckendes Konzert.

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