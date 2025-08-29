Der im kollektiven Gedächtnis der Stadt Diez unvergessene Maler Rudolf Fuchs (1892-1985) hatte ein bewegtes Leben. Verheiratet mit einer – wie die Nazis es nannten – „Halbjüdin“ litt die Familie zur Zeit des Nationalsozialismus unter Repressionen. Mehrfach versuchte Fuchs seine einzige Tochter Helgard in die USA zu bringen, wo sie vor dem Zugriff der Nazis sicher sein sollte. Dies gelang jedoch nicht. Erst 1945 wanderte die mittlerweile 25-jährige Helgard in die USA aus. In Massachusetts arbeitete die studierte Chemikerin auf einer Nerz-Farm. Sie lernte einen Mister Gilfoil kennen und lieben. 1951 erblickte ihr gemeinsamer Sohn Thomas das Licht der Welt. Die Familie zog nach St. Louis, wo Thomas Gilfoil noch heute lebt.

Bei Pflaumenkuchen schwelgt Familie in Erinnerungen

In seiner Kindheit besuchte Thomas zweimal seinen Großvater Rudolf in Diez. Mit sechs Jahren ging er hier ein Jahr lang zur Schule. Nun, mit 74, zieht es ihn zurück an den Ort seiner Vorfahren. Im Garten der Kellerstraße 3, wo Rudolf Fuchs bis 1985 lebte, gibt es Pflaumenkuchen. „Von Onkel Rudolfs Kwetschenbaum“, sagt Christian Fuchs. Er ist Rudolf Fuchs’ Großneffe. Als Rudolf Fuchs 1985 starb und sein Haus zum Verkauf stand, hielt die Familie Rat. Am Ende wurde entschieden, dass Christian das Haus kaufen sollte. Dort lebt die Familie bis heute. Einzig die vielen Treppen machen ihm im Hinblick auf das Älterwerden etwas Sorgen. Mit einem Augenzwinkern sagt Fuchs: „Da sich in der Weltpolitik alles um Deals dreht, schlage ich Thomas einen Deal vor. Ich tausche mit ihm und ziehe nach St. Louis in sein Penthouse. Aber seinen Porsche darf er nicht behalten“, lacht Fuchs im Hinblick auf Thomas’ Vorliebe für deutsche Autos.

Thomas Gilfoil hat bereits das Grab seines bekannten Großvaters besucht. „Aber warum steht dort kein Name?“, wundert er sich. Darüber kann Gerhard Fuchs, ebenfalls ein Neffe Rudolf Fuchs’, Auskunft geben. „Er wollte das so“, sagt er. „Er sagte ’Ich bin nur ein Gast auf Erden’ und so steht es auch auf seinem Grabstein.“