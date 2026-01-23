Zehn Jahre klimafreundlich
Energiegenossenschaft Oberes Mühlbachtal feiert groß
Gründungsmitglied und EGOM-Vorstand Thomas Schwab freut sich über den Zuwachs erneuerbarer Energien in der Region.
Bernd-Christoph Matern

Die Energie der Sonne zu nutzen, die Versorgung zu demokratisieren und das hehre Ziel, den Beitrag zur Rettung des Weltklimas zu leisten: Das hat sich die Energiegenossenschaft Oberes Mühlbachtal (EGOM) auf die Fahnen geschrieben – seit zehn Jahren.

Seit zehn Jahren setzt sich die Energiegenossenschaft Oberes Mühlbachtal (EGOM) für eine nachhaltige, bürgernahe Energiewende ein. Gegründet wurde die Genossenschaft am 13. Februar 2016 aus dem Engagement weniger Idealisten, die sich nicht mit dem Status quo zufriedengeben wollten.

