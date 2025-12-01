Rheindorf im Karnevalsfieber Endlich wieder doppeltes Prinzenpaar in Kestert Ulrike Bletzer 01.12.2025, 16:00 Uhr

i Sie geben dem Karneval in Kestert neuen Schwung: die Kindertollitäten Mika I. (Westbomke) und Iva I. (Gries), das erwachsene Prinzenpaar Stefan I. (Schwarz) und Nina I. (Hofmann) sowie von links Hofnarr Ben (Krischer), Hofdame Sarah (Güllering), Hofmarschall Lothar (Wojnowski) und Mundschenk Michael (Wojnowski). Gries Alexander

Zehn Jahre mussten die Kesterter auf neue Tollitäten warten. Nun haben sich gleich vier Narren und Närrinnen gefunden und führen als Prinzenpaar und Kinderprinzenpaar die Rheingemeinde durch die Session.

Eine lange Durststrecke hat ihr glückliches Ende gefunden: Nach zehn Jahren Tollitäten-Abstinenz wollen es die Kesterter Karnevalisten besonders genau wissen und gehen mit gleich zwei Prinzenpaaren ins Rennen. Was fast zwangsläufig zu der Frage führt: Wie um alles in der Welt ist es dem Verein Geselligkeit Kestert 1905 (VGK) als Ausrichter des karnevalistischen Treibens in der Rheingemeinde gelungen, dieses Großaufgebot an närrischem Frohsinn ...







Artikel teilen

Artikel teilen