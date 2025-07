Lahnstein und die VG Loreley machen sich auf den Weg zu einer Gästekarte. Endlich. Doch das darf nur der Anfang sein. Denn die Touristen kommen nicht in eine Stadt oder VG, sondern in eine Region. Und die reicht über Kreisgrenzen hinaus.

Endlich tut sich was. Lange genug hat man nach fast neidisch Südtirol und in andere Urlaubsregionen geschaut, die ihren Touristen bereits erfolgreich Gästekarten anbieten. Denn gerade für Besucher der Region haben diese einen Vorteil: Sie sind bequem. ÖPNV, Vergünstigungen, Empfehlungen – alles drin. Doch dabei muss vor allem eine Maxime im Fokus stehen: Die Menschen kommen in die Region, und das vor allem an den Mittelrhein. Und deshalb braucht es keine Gästekarte für den Rhein-Lahn-Kreis, es braucht eine Gästekarte für den Mittelrhein, über Kreis-, Verbandsgemeinde-, Stadtgrenzen hinaus. Will man den Sog der Urlaubsregion am Rhein auch jenseits des Tals nutzen, muss man auch bis ins Rheintal und darüber hinaus denken. Lahnstein und Loreley marschieren los – dürfen aber nur der berühmte Knoten sein, der endlich geplatzt ist. Jetzt müssen sich mehr Kommunen und Akteure anschließen, statt eigene Konzepte auszubrüten. Eine Region – eine Gästekarte. Dann profitieren alle.