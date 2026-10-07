Die Lebenserinnerungen aufschreiben und in einem Buch veröffentlichen, das wünschen sich viele ältere Menschen. Brigitta Landgrebe aus Bad Ems hat das in die Tat umgesetzt und einen Band von der Kindheit bis ins Alter veröffentlicht.
Lesezeit 3 Minuten
„Das müsste man doch mal aufschreiben!“ – wie oft ist dieser Satz bei Familienfeiern gefallen, wenn es um Geschichten aus ferner Vergangenheit geht. Brigitta Landgrebe aus Bad Ems wollte daran etwas ändern und hat sich nach ihrem 90. Geburtstag zusammen mit ihrer Tochter Petra an die Arbeit gemacht, die Lebensgeschichte aufzuschreiben.