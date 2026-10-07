Erinnerungen an die Kindheit Emserin schreibt mit über 90 Jahren ihr erstes Buch Andreas Galonska 07.10.2026, 19:00 Uhr

i Brigitta Landgrebe aus Bad Ems hat das Buch "Zuckerwasser im Haar" unter ihrem Mädchennamen Brigitta Backes veröffentlicht. Darin beschreibt sie anschaulich ihre Jugend in der Eifel und das spätere Leben in der Kurstadt. Andreas Galonska

Die Lebenserinnerungen aufschreiben und in einem Buch veröffentlichen, das wünschen sich viele ältere Menschen. Brigitta Landgrebe aus Bad Ems hat das in die Tat umgesetzt und einen Band von der Kindheit bis ins Alter veröffentlicht.

„Das müsste man doch mal aufschreiben!“ – wie oft ist dieser Satz bei Familienfeiern gefallen, wenn es um Geschichten aus ferner Vergangenheit geht. Brigitta Landgrebe aus Bad Ems wollte daran etwas ändern und hat sich nach ihrem 90. Geburtstag zusammen mit ihrer Tochter Petra an die Arbeit gemacht, die Lebensgeschichte aufzuschreiben.







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