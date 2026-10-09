30 Jahre für Patienten da
Emser Zahnarzt feiert ein besonderes Jubiläum
Matthias Tarkel gratuliert der langjährigen Mitarbeiterin Andrea Zöller, die 30 Jahre bei ihm und davor zehn Jahre bei seinem Vo
Matthias Tarkel gratuliert der langjährigen Mitarbeiterin Andrea Zöller, die 30 Jahre bei ihm und davor zehn Jahre bei seinem Vorgänger gearbeitet hat.
Andreas Galonska

Überall schließen Arztpraxen, Nachfolger werden nicht immer gefunden. Anders sieht es bei Zahnarzt Tarkel in Bad Ems aus, der jetzt seit 30 Jahren tätig ist. Dort ist die nächste Generation zum Weitermachen bereit.

Lesezeit 2 Minuten
Gleich zweifach gab es jetzt in der Zahnarztpraxis Tarkel in Bad Ems Grund zum Feiern. Seit 30 Jahren gibt es die zahnmedizinische Behandlung in der Römerstraße, Mitarbeiterin Andrea Zöller ist allerdings schon seit 40 Jahren im Dienst, denn sie stand bereits zuvor in Diensten des Vorgängers Hendricus Aussems.
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