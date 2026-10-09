Überall schließen Arztpraxen, Nachfolger werden nicht immer gefunden. Anders sieht es bei Zahnarzt Tarkel in Bad Ems aus, der jetzt seit 30 Jahren tätig ist. Dort ist die nächste Generation zum Weitermachen bereit.
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Gleich zweifach gab es jetzt in der Zahnarztpraxis Tarkel in Bad Ems Grund zum Feiern. Seit 30 Jahren gibt es die zahnmedizinische Behandlung in der Römerstraße, Mitarbeiterin Andrea Zöller ist allerdings schon seit 40 Jahren im Dienst, denn sie stand bereits zuvor in Diensten des Vorgängers Hendricus Aussems.