2025 an Rhein und Lahn Emser Therme am Sonntagnachmittag ohne Kinder Andreas Galonska 30.12.2025, 09:00 Uhr

i Am Sonntag dürfen ab 15 Uhr keine Kinder und Jugendlichen bis 16 Jahre mehr in die Emser Therme. Diese Entscheidung traf auf Verärgerung bei einer Familie, die ihre Tochter nicht mitnehmen durfte. Andreas Galonska

Wir werfen einen Blick zurück auf große Ereignisse des Jahres 2025. Kein Zugang für alle bis 16 Jahre in der Therme - das traf in Bad Ems teils auf großes Unverständnis bei Nutzern. Die Geschäftsführung begründete den Schritt.

Einigen Wirbel hatte eine Entscheidung der Emser Therme ausgelöst, die sich für ein Zutrittsverbot für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre an Sonntagnachmittagen ausgesprochen hat. Das hatte eine Familie verärgert, die an einem Sonntag nach 15 Uhr mit ihrer zwölf Jahre alten Tochter die Therme besuchen wollte und nicht hineingelassen wurde.







