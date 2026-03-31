In Bad Ems soll das Statistische Landesamt übergangsweise in die Paracelsus-Klinik einziehen. Dafür hat der Emser Stadtrat nun den Weg freigemacht.
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Es wurde schon mehrfach über den geplanten Umzug des Statistischen Landesamts in die frühere Paracelsus-Klinik in Bad Ems gesprochen, nun hat sich der Emser Stadtrat mit dem Thema befasst und den Weg für die Übergangslösung freigemacht.Stadtbürgermeister Oliver Krügel (CDU) machte klar, dass die Stadt die Bebauungsplanänderung positiv begleiten werde.