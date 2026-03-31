Neue Nutzung früherer Klinik
Emser Stala in der Para: Stadtrat macht den Weg frei
Das Statistische Landesamt wird übergangsweise in die Paracelsus-Klinik umziehen. Über dieses Thema hat jetzt der Bad Emser Stad
Das Statistische Landesamt wird übergangsweise in die Paracelsus-Klinik umziehen. Über dieses Thema hat jetzt der Bad Emser Stadtrat diskutiert, der den Umzugsplänen auch zugestimmt hat.
Andreas Galonska

In Bad Ems soll das Statistische Landesamt übergangsweise in die Paracelsus-Klinik einziehen. Dafür hat der Emser Stadtrat nun den Weg freigemacht.

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Es wurde schon mehrfach über den geplanten Umzug des Statistischen Landesamts in die frühere Paracelsus-Klinik in Bad Ems gesprochen, nun hat sich der Emser Stadtrat mit dem Thema befasst und den Weg für die Übergangslösung freigemacht.Stadtbürgermeister Oliver Krügel (CDU) machte klar, dass die Stadt die Bebauungsplanänderung positiv begleiten werde.

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