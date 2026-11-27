Suche nach Bewerbern Emser Stadtchef: Kein dritter Kandidat in Sicht Andreas Galonska 27.11.2026, 14:00 Uhr

i Wer wird neuer Bad Emser Stadtbürgermeister? FDP und CDU habenKandidaten, in den anderen Fraktionen sieht es zurzeit noch mau aus. Uwe Anspach/dpa

Das Jahr 2027 wird den Wechsel zu Oliver Krügel als Bürgermeister der VG Bad Ems-Nassau bringen, außerdem soll sein Nachfolger als Emser Stadtbürgermeister gewählt werden. Mehrere Fraktionen haben zurzeit aber keinen Bewerber zu bieten.

Wer soll im neuen Jahr Nachfolger von Oliver Krügel (CDU) als Bad Emser Stadtbürgermeister werden? Nach der Wahl zum Bürgermeister der VG Bad Ems-Nassau wird Krügel das Stadtbürgermeisteramt abgeben. Bislang ist bekannt, dass nach der schnellen Kandidatur von Markus Bodo Wieseler (FDP) auch die CDU einen Bewerber oder eine Bewerberin ins Rennen schicken will, dessen Name aber erst im Dezember verraten wird.







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