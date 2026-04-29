Treffpunkt für Lesefreunde Emser Stadtbücherei zeigt sich als Ort der Vielfalt Andreas Galonska 29.04.2026, 14:00 Uhr

i Michael Schrötter, Jasmin Matthews und Kathrin Schmidt berichten über die zahlreichen Angebote der Bad Emser Stadtbücherei. Sie haben auch in in den kommenenden Monaten eine Menge für große und kleine Besucher geplant. Andreas Galonska

Seit vielen Jahren sind Stadtbibliotheken mehr als nur ein Treffpunkt zum Ausleihen von Büchern. Förderverein und stellvertretende Leiterin berichten über die umfangreichen Angebote und anstehende Aktionen.

Die Bad Emser Stadtbücherei sorgt für ein umfangreiches kulturelles Angebot, das weit über das traditionelle Ausleihen von Lesestoff aller Art hinausgeht. Im überschaubaren Räumen im Untergeschoss des Rathauses der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau wird für ein buntes und ansprechendes Angebot für alle Generationen gesorgt.







Artikel teilen

Artikel teilen