Treffpunkt für Lesefreunde
Emser Stadtbücherei zeigt sich als Ort der Vielfalt
Michael Schrötter, Jasmin Matthews und Kathrin Schmidt berichten über die zahlreichen Angebote der Bad Emser Stadtbücherei. Sie
Michael Schrötter, Jasmin Matthews und Kathrin Schmidt berichten über die zahlreichen Angebote der Bad Emser Stadtbücherei. Sie haben auch in in den kommenenden Monaten eine Menge für große und kleine Besucher geplant.
Andreas Galonska

Seit vielen Jahren sind Stadtbibliotheken mehr als nur ein Treffpunkt zum Ausleihen von Büchern. Förderverein und stellvertretende Leiterin berichten über die umfangreichen Angebote und anstehende Aktionen.

Lesezeit 3 Minuten
Die Bad Emser Stadtbücherei sorgt für ein umfangreiches kulturelles Angebot, das weit über das traditionelle Ausleihen von Lesestoff aller Art hinausgeht. Im überschaubaren Räumen im Untergeschoss des Rathauses der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau wird für ein buntes und ansprechendes Angebot für alle Generationen gesorgt.

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