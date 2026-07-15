Emser Malbergbahnverein sucht nach neuen Perspektiven
Der Förderverein der Bad Emser Malbergbahn hat neue Projekte im Blick. Die Vorhaben sollen bald im Rahmen einer Mitgliederversammlung besprochen werden.
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Seit vielen Jahren fährt die Malbergbahn in Bad Ems nicht mehr. Nach dem Ende des Betriebs hatte sich der Förderverein gegründet, der der legendären Strecke am Malberg wieder neues Leben einhauchen will, konkret sind die Talstation und der dort stehende Wagen ansprechend saniert worden.