Projekt an historischer Bahn
Emser Malbergbahnverein sucht nach neuen Perspektiven
Wie geht es weiter mit der Malbergbahn und ihrer Umgebung? Das wird der Föderverein bei seiner Mitgliederversammlung am Freitag
Wie geht es weiter mit der Malbergbahn und ihrer Umgebung? Das wird der Föderverein bei seiner Mitgliederversammlung am Freitag in der Talstation besprechen.
Andreas Galonska

Der Förderverein der Bad Emser Malbergbahn hat neue Projekte im Blick. Die Vorhaben sollen bald im Rahmen einer Mitgliederversammlung besprochen werden.

Lesezeit 2 Minuten
Seit vielen Jahren fährt die Malbergbahn in Bad Ems nicht mehr. Nach dem Ende des Betriebs hatte sich der Förderverein gegründet, der der legendären Strecke am Malberg wieder neues Leben einhauchen will, konkret sind die Talstation und der dort stehende Wagen ansprechend saniert worden.
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