Die Malbergbahn in Bad Ems bewegt weiter die Gemüter. Die steile Bergstrecke ist 1886/87 in sehr flottem Tempo gebaut worden.
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Zum Bau der Malbergbahn in Bad Ems kam es nach einigen Jahren Vorgeschichte, der eigentliche Streckenbau folgte dann 1887 im Eiltempo. Noch heute erstaunt der knappe Zeitrahmen, in dem die Bahnstrecke hinauf zum Malberg fertiggestellt werden konnte.Ausführlich wird in den Bad Emser Heften 58 bis 61 über „Die Malbergbahn in Bad Ems – Zur Geschichte eines technischen Denkmals“ von Astrid Pötz berichtet.