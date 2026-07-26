Legendäre Bergbahn Emser Malbergbahn war eine touristische Attraktion Andreas Galonska 26.07.2026, 10:00 Uhr

i Ein Modell zeigt die Bad Emser Malbergbahn mit dem Blick auf die Talstation. Diese Anlage wurde unter anderem 2020 bei der Lahnsteiner Modellbahnausstellung präsentiert. Bei der echten Bahn wurde 1979 nach 92 Jahren der Betrieb eingestellt. Andreas Galonska (Archiv)

Die Malbergbahn war über lange Jahre ein beliebtes Ausflugsziel in Bad Ems. Mehrere Gründe waren 1979 für die Stilllegung der Bergbahn ausschlaggebend.

Der Förderverein für die Bad Emser Malbergbahn geht mit einem neu gewählten Vorstand und mit neuen Ideen voran. Es lohnt ein Blick auf Umstände, die einst zur Schließung der Strecke führten, die im Jahr 1887 in Betrieb genommen wurde.Über die Entwicklungen in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg gibt Hans-Jürgen Sarholz in seiner „Geschichte der Stadt Bad Ems“ Auskunft.







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