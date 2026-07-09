Vollsperrung und Baggerarbeiten bestimmen das Bild in der Bad Emser Kapellenstraße. Dort werden neue Wasser- und Abwasserleitungen verlegt, die alten Verbindungen sind gut 100 Jahre alt.
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In der Kapellenstraße in Bad Ems wird kräftig an der Trinkwasserhauptleitung inklusive der dazugehörigen Anschlüsse und den Abwasserkanälen gearbeitet. Das hat Einschränkungen für die Anlieger mit sich gebracht. Auch für die Bewohner der Karl-Busch-Straße ist die Zufahrt momentan schmaler geworden.