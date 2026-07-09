Baustelle in Bad Ems Emser Kapellenstraße bekommt frische Wasserleitungen Andreas Galonska 09.07.2026, 15:00 Uhr

i In der Kapellenstraße bestimmen Absperrungen und Bagger das Bild. Dort werden zurzeit neue Wasser- und Abwasserleitungen verlegt, die ihre teils mehr als 100 Jahre alten Vorgänger ersetzen. Andreas Galonska

Vollsperrung und Baggerarbeiten bestimmen das Bild in der Bad Emser Kapellenstraße. Dort werden neue Wasser- und Abwasserleitungen verlegt, die alten Verbindungen sind gut 100 Jahre alt.

In der Kapellenstraße in Bad Ems wird kräftig an der Trinkwasserhauptleitung inklusive der dazugehörigen Anschlüsse und den Abwasserkanälen gearbeitet. Das hat Einschränkungen für die Anlieger mit sich gebracht. Auch für die Bewohner der Karl-Busch-Straße ist die Zufahrt momentan schmaler geworden.







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