Ärger wegen Straßenausbau Emser Bergstraße: Anlieger unzufrieden mit Ausbauplänen Andreas Galonska 23.09.2026, 17:00 Uhr

i Um den geplanten Ausbau des oberen Stücks der Bergstraße ging es jetzt in einer Einwohnerversammlung in Bad Ems. Dabei wurden einige Bedenken gegen das Vorhaben angesprochen, das von Anwohnern teils vehement abgelehnt wird. Andreas Galonska

In der Bad Emser Bergstraße steht die erstmalige Erschließung an. Anlieger wehren sich gegen die Maßnahme und diskutierten nun mit dem Stadtbürgermeister und Fachleuten aus der Verwaltung.

Die kleine Bergstraße sorgte für eine größere Diskussion im Emser Rathaus. Dabei ging es um eine Bebauungsplanänderung, die in den städtischen Gremien schon mehrfach beraten wurde. In der Bergstraße stehen ab der Einmündung des Ehrlichswegs Arbeiten der Verbandsgemeindewerke an, die mit der Erschließung der Straße verbunden werden sollen.







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