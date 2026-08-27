Markt muss umdenken Emser Bartholomäusmarkt vor neuen Herausforderungen Andreas Galonska 27.08.2026, 16:00 Uhr

i Hier geht es hoch in die Lüfte - eine besondere Herausforderung für alle Mitfahrer, bei denen Nervenkitzel garantiert ist. Andreas Galonska

Nun beginnt wieder der traditionsreiche Bartholomäusmarkt in Bad Ems. Erhöhte Sicherheitsauflagen und der anstehende Umbau des Rewe-Markts stellen das Fest aber vor neue Herausforderungen.

Der aktuelle Bartholomäusmarkt in Bad Ems kann beginnen, aber wie wird es mit dem Traditionsfest weitergehen? Wenn es bald zum Umbau des Rewe-Markts kommt, dann hat das auch Auswirkungen auf die Wipsch. Darüber sprechen die beiden Marktmeister Holger Ebert und Peter Reuther, für die das laufende Marktgeschehen fast schon abgeschlossen ist – sie haben den Markt des Jahres 2027 fest im Blick.







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