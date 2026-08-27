Markt muss umdenken
Emser Bartholomäusmarkt vor neuen Herausforderungen
Hier geht es hoch in die Lüfte - eine besondere Herausforderung für alle Mitfahrer, bei denen Nervenkitzel garantiert ist.
Hier geht es hoch in die Lüfte - eine besondere Herausforderung für alle Mitfahrer, bei denen Nervenkitzel garantiert ist.
Andreas Galonska

Nun beginnt wieder der traditionsreiche Bartholomäusmarkt in Bad Ems. Erhöhte Sicherheitsauflagen und der anstehende Umbau des Rewe-Markts stellen das Fest aber vor neue Herausforderungen.

Lesezeit 3 Minuten
Der aktuelle Bartholomäusmarkt in Bad Ems kann beginnen, aber wie wird es mit dem Traditionsfest weitergehen? Wenn es bald zum Umbau des Rewe-Markts kommt, dann hat das auch Auswirkungen auf die Wipsch. Darüber sprechen die beiden Marktmeister Holger Ebert und Peter Reuther, für die das laufende Marktgeschehen fast schon abgeschlossen ist – sie haben den Markt des Jahres 2027 fest im Blick.
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