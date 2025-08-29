Kaiserwetter für die Bad Emser Bartholomäusmarktkönigin: Sarah I. konnte am Freitag den „Baddelmarkt“ – schlechte Prognosen hin oder her – bei strahlendem Sonnenschein eröffnen (O-Ton Oliver Krügel: „Der Wettergott ist halt schon immer ein Emser gewesen.“). So war es der Majestät, seit 2024 im Amt, vergönnt, im Trockenen einen Wechsel in ihrer „Belegschaft“ bekannt zu geben. Marktprinzessin Nadine geht von Bord – dafür ist jetzt Prinzessin Mareike mit im Boot und wird gemeinsam mit Königin Sarah, Prinzessin Sophie und Hofkanzler Frank das royale Team der Jahre 2025 und 2026 bilden. Natürlich ergriffen auch die „Herren der Schöpfung“ das Wort: Unter anderem begrüßten Bernd Geppert als Vorsitzender des Bartholomäusmarktvereins, Oliver Krügel als Stadt- und Uwe Bruchhäuser als VG-Chef die Gäste. Dann war es so weit: Die Böllerschützen aus Ergeshausen feuerten Schüsse ab, das Stadtoberhaupt ließ den Gerstensaft fließen – gelungener Einstieg in vier Tage Jubel, Trubel, Heiterkeit.